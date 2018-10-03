3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 октября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0097 и составляет Br2,1334 (2 октября - Br2,1237 за $1).

Евро подорожал на Br0,0231 до Br2,469 (2 октября - Br2,4459 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0103 до Br3,26 за 100 российских рублей (2 октября - Br3,2497 за 100 российских рублей).-0-

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