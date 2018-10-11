БМЗ в январе-сентябре увеличил выручку от реализации продукции на треть

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в январе-сентябре увеличило выручку от реализации продукции более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

По оперативным данным, за 9 месяцев этого года выручка предприятия от реализации продукции составила $1,136 млрд, в расчете на одного работающего - $104 тыс. "Темп роста по обоим показателям превысил 130%, а их уровень практически достиг годовых результатов БМЗ за 2017 год", - рассказал Александр Олесик.

В январе-сентябре завод экспортировал почти 1,5 млн т металлопродукции на суму около $941 млн, темп роста в натуральном выражении - 109,2%, в денежном - 135,5%.

За указанный период на предприятии выпущено 1,8 млн т стали, 1,56 млн т проката, 112 тыс. т бесшовных труб и 311 тыс. т продукции сталепроволочных цехов - металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и др.

Отгружено в январе-сентябре 1,1 млн т проката, 113 тыс. т труб, 67,2 тыс. т металлокорда, 22,5 тыс. т бортовой бронзированной проволоки, 28,2 тыс. т проволоки РМЛ, 193,2 тыс. т стальной проволоки. "Практически по всем позициям, как по производству, так и по отгрузке, наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул пресс-секретарь.

В настоящее время на БМЗ работают более 11,8 тыс. сотрудников. В этом году завод принял на работу около 200 молодых специалистов.-0-