БУТБ и Национальный кормовой союз России подписали соглашение о партнерстве

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Национальный кормовой союз (НКС) России подписали соглашение о партнерстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Стороны намерены вести совместную скоординированную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в части оптимизации и гармонизации общего рынка кормов, премиксов и кормовых добавок. При этом особое внимание будет уделяться расширению использования инструментов электронной биржевой торговли для закупок указанной продукции. Таким образом планируется минимизировать затраты субъектов хозяйствования на маркетинг и поиск потенциальных деловых партнеров, а также устранить посредническое звено, наладив прямые контакты между российскими производителями и белорусскими потребителями.

Первым практическим шагом станет проведение на базе представительства БУТБ в Москве информационно-обучающего семинара для членов НКС. На мероприятии состоится презентация возможностей электронной биржевой торговли и B2B-переговоры с заинтересованными компаниями.

Национальный кормовой союз России образован в 2013 году и является частью Российского зернового союза. В состав объединения входят ведущие российские производители и поставщики кормовых добавок, премиксов и концентратов. Главная задача НКС - защита и продвижение отраслевых интересов в органах государственной власти и на международном уровне.-0-