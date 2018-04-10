БЖД подписала меморандум о взаимопонимании с ведущей логистической компанией Китая

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога подписала меморандум о взаимопонимании с ведущей логистической компанией Китая - DHL Global Forwarding, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В Минске состоялись переговоры руководства Белорусской железной дороги с руководством компании DHL Global Forwarding China, подразделения международной компании DHL, одного из лидеров мирового логистического рынка. В переговорах приняли участие начальник БЖД Владимир Морозов, генеральный директор DHL Global Forwarding Asia Pacific Келвин Леунг, генеральный директор DHL Global Forwarding China Стив Хуанг, член совета директоров и директор по развитию бизнеса DHL Global Forwarding China Зафер Энгин.

Стороны обсудили вопросы организации перевозок грузов организованными контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай. Как сообщил Владимир Морозов, реализация инициативы "Один пояс, один путь", а также строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" являются стимулирующими факторами для развития контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай и Китай-Беларусь-Китай. В 2017 году через территорию Беларуси проследовало более 3 тыс. контейнерных поездов. Общий объем транспортировки грузов в контейнерах в сообщении Китай-Европа-Китай составил 257 тыс. контейнеров ДФЭ (в двадцатифутовом эквиваленте) - это в 2 раза выше, чем в 2016-м.

Также во время переговоров обсуждались вопросы организации грузоперевозок в сообщении Китай-Беларусь с консолидацией грузов на контейнерном терминале станции Колядичи и дальнейшей их доставкой в страны ЕС. На протяжении последних лет продолжается сотрудничество государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги (БТЛЦ) с компанией DHL Global Forwarding China в сфере перевозок контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа-Китай. Результатом сотрудничества стала организация контейнерных поездов Хэфэй-Гамбург, Шэньчжэнь-Дуйсбург, Чэнду-Тилбург, Чэнду-Нюрнберг и Чэнду-Лодзь, которые связали страны Западной Европы с рядом провинций КНР. В январе 2018 года в сотрудничестве с DHL БТЛЦ организован новый проект контейнерного поезда из Сианя (провинция Шэньси) в Европу.

Также начальник БЖД отметил важность развития маршрутов из Китая в Беларусь. Стратегической целью БЖД является создание в Минске крупного перевалочного пункта (на базе терминала Колядичи), который сможет выступать в роли регионального транспортного хаба, где будет происходить консолидация грузов и перенаправление потоков, в том числе в направлении Север-Юг (с использованием сервиса специализированных поездов Викинг и Зубр). Так в 2017 году была осуществлена отправка трех пилотных контейнерных поездов по маршруту Шэньчжэнь-Колядичи.

В свою очередь генеральный директор DHL Global Forwarding Asia Pacific Келвин Леунг отметил большой потенциал рынка перевозок из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы. По его словам, в компании DHL крайне заинтересованы в полном использовании возможностей минского хаба, чтобы соединить соседние страны не только в части перевозок в направлении Восток-Запад, но и Север-Юг. В настоящее время доля компании DHL Global Forwarding China на транспортном рынке Китая составляет около 10%.

В завершение встречи были подписаны меморандум о взаимопонимании между Белорусской железной дорогой и компанией DHL Global Forwarding, а также меморандум о взаимопонимании между БТЛЦ и компанией DHL Global Forwarding.-0-