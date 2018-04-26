Динамика инфляционных процессов в I квартале находилась в рамках прогнозной траектории - Нацбанк

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I квартале 2018 года обеспечена монетарная и финансовая стабильность в стране, динамика инфляционных процессов находилась в рамках прогнозной траектории. Об этом шла речь 26 апреля на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за I квартал 2018 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В марте 2018 года инфляция в годовом выражении составила 5,4% при целевом прогнозе не более 6%. Определенное ускорение инфляционных процессов (в декабре 2017 года инфляция в годовом выражении составляла 4,6%) обусловлено прежде всего повышением административно регулируемых цен и тарифов.

В I квартале 2018 года финансовый сектор страны сохранял устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы.

Нормативы безопасного функционирования банками и Банком развития в целом выполнялись. Сохранялась устойчивая работа страхового сектора и сектора иных финансовых посредников.

На фоне погашения значительных объемов валютных обязательств улучшается структура золотовалютных резервов при небольшом снижении их величины.

На заседании были затронуты вопросы, касающиеся потенциальных рисков для финансовой стабильности страны, исходящих из текущей геополитической ситуации, диверсификации привлекаемого в республику иностранного капитала, совместной работы всех уполномоченных органов государственного управления в части снижения инфляционных и девальвационных ожиданий субъектов экономических отношений, снижения кредитных рисков в экономике.

В частности, было отмечено, что с 1 апреля 2018 года в Беларуси усовершенствованы методологические подходы к определению источника кредитного риска и его оценке, классификации задолженности и формированию специальных резервов на покрытие убытков. В целях приближения к международным стандартам Национальный банк перешел на применение показателя ”необслуживаемые активы“ вместо используемого ранее в отечественной практике показателя ”проблемные активы“.

"В дальнейшем Национальный банк продолжит реализовывать взвешенную монетарную политику, направленную на достижение среднесрочной цели по инфляции и поддержание сбалансированных стимулов экономического роста", - отметили в управлении информации и общественных связей.-0-