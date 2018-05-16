Договор о ЕАЭС планируется дополнить положениями об общем электроэнергетическом рынке

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Договор о Евразийском экономическом союзе планируется дополнить положениями об общем электроэнергетическом рынке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Формат международного договора об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и его неурегулированные положения обсудили заместители руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. Их совещание под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева прошло на площадке комиссии. По итогам совещания стороны согласились, что международный договор об общем электроэнергетическом рынке будет принят в форме внесения изменений в действующий Договор о ЕАЭС, а именно в приложение №21 к нему. Таким образом, предполагается, что все основные договоренности по рынку будут содержаться в Договоре о ЕАЭС, что соответствует логике построения основного союзного документа", - отметили в ЕЭК.

На совещании достигнуты также договоренности по отдельным ранее неурегулированным вопросам, касающимся отношений с третьими государствами на общем энергетическом рынке союза. В частности, определено, что межгосударственная передача электроэнергии (мощности) в целях исполнения обязательств в отношении субъектов электроэнергетики третьих государств будет регулироваться законодательством страны - участницы ЕАЭС, через территорию которой будет осуществляться такая передача.

Принято также решение обеспечить одновременное вступление в силу всех правил функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, предусмотрев соответствующее поручение Совета ЕЭК.

"При этом стороны продолжают обсуждение некоторых положений, касающихся таких определений, как "общий электроэнергетический рынок" и "межгосударственная передача электрической энергии", а также разделения вертикально-интегрированных структур. Эти вопросы планируется рассмотреть на одном из заседаний Коллегии ЕЭК", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, заместители руководителей энергетических ведомств обсудили вопросы, связанные с подготовкой правил функционирования общего энергетического рынка. В их числе - возможности обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики через коммерческого агента (уполномоченную организацию), расчетной валюты и единого времени (среднеевропейского или московского) при определении сроков совершения действий на централизованных торгах электрической энергии на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Также обсуждалось определение внутренних потребностей в электрической энергии государств - членов союза. "Стороны договорились вернуться к рассмотрению этих вопросов после дополнительной оценки профильными экспертами последствий принятия тех или иных решений", - добавили в ЕЭК.-0-