Договор о ЕАЭС планируется изменить

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, которым предусматривается внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование в страны союза проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин", - отметили в ЕЭК.

В документе определены сроки проведения такого зачета, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств - членов ЕАЭС.

"Реализация протокола будет способствовать минимизации затрат участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей", - пояснили в пресс-службе.

Процедура внутригосударственного согласования проекта протокола должна завершиться 1 июня 2018 года.-0-