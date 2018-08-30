ЕЭК провела предварительную экспертизу инициативы по созданию сети цифровой промкооперации в ЕАЭС

30 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела предварительную экспертизу инициативы по созданию сети цифровой промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предварительная экспертиза инициативы по формированию сети цифровой промышленной кооперации ЕАЭС прошла на заседании экспертной площадки по цифровой промышленной кооперации под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян с участием экспертов ЕЭК, бизнеса и органов государственной власти Евразийского экономического союза, - отметили в пресс-службе. - Планируется, что уже в октябре проектная документация будет представлена на обсуждение государств - членов, а затем ее рассмотрит Совет ЕЭК. Инициатива может быть реализована в 2019 году".-0-