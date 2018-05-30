ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на гербициды из ЕС

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ввела антидемпинговую пошлину на гербициды из Европейского союза. Согласно решению Коллегии ЕЭК, срок действия пошлины составит 5 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Решение стало результатом расследования, инициированного представителями бизнеса стран Евразийского экономического союза, которое показало, что в 2013-2016 годах гербициды из ЕС поставлялись в государства союза по демпинговым ценам. Демпинговая маржа различных производителей составила от 27,47% до 52,23%", - отметили в ЕЭК.

В 2013-2016 годах объем импорта гербицидов из ЕС ежегодно увеличивался нарастающими темпами. Рост импорта из ЕС составил в 2014, 2015 и 2016 годах 4,3%, 7,5% и 9% соответственно. В анализируемый период цены производителей из ЕС были ниже цен производителей отрасли экономики ЕАЭС в среднем на 9,3%.

"В результате демпингового импорта из ЕС производители государств ЕАЭС теряли долю на рынке, увеличивались товарные запасы, снижалась прибыль", - указали в ЕЭК.

Коллегия ЕЭК также одобрила ценовые обязательства отдельных производителей гербицидов из ЕС, которые приняли на себя добровольные обязательства по ценовой политике на рынке союза. "В отношении поставок таких производителей антидемпинговая пошлина в соответствии с договорно-правовой базой союза применяться не будет", - пояснили в пресс-службе.

Гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на аэродромах, железных и шоссейных дорогах и т.д., а также для защиты культурных растений от сорняков.-0-