Факты нарушения антимонопольного законодательства устанавливаются в 25% расследованных случаев - МАРТ

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам проведения комиссией МАРТ антимонопольных расследований факты нарушения антимонопольного законодательства устанавливаются в 25% случаев. Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства за 7 месяцев 2018 года рассмотрела 71 дело, из которых по 61 приняты решения. Установлено 17 фактов нарушения антимонопольного законодательства, или 25% от общего количества рассмотренных дел", - отметил замминистра.

Он пояснил, что антимонопольное расследование с последующим вынесением материалов на комиссию проводится не по каждому поступившему в МАРТ обращению. Причины могут быть различны: от отсутствия признаков нарушения до отзыва заявления самим заявителем.

По данным МАРТ, порядка 40% всех видов выявленных нарушений составляет недобросовестная конкуренция, еще 40% - ограничивающие конкуренцию акты и действия государственных органов, около 11% - злоупотребление доминирующим положением.-0-

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