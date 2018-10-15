Фармкомпании подали первые заявления на регистрацию лекарств на рынке ЕАЭС

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фармацевтические компании стран Евразийского экономического союза подали первые заявления на регистрацию лекарств на рынке ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Виктор Назаренко отметил, что фармпроизводители подали 13 первых заявлений на регистрацию лекарств для рынка союза, - проинформировали в пресс-службе. - Лидером по проведению экспертных работ является Казахстан, уполномоченный орган которого принял 11 заявлений. В Беларуси принято еще два заявления на регистрацию лекарственных препаратов и шесть - на проведение фармацевтических инспекций предприятий. Не проявляют пока активности в этой деятельности Армения, Кыргызстан и Россия. Однако они выражают готовность присоединиться к процессу и полностью поддерживают его".

Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК напомнил, что в ЕАЭС создана единая нормативно-правовая база по регулированию обращения в союзе медицинской продукции. Для этого разработано и введено в действие 37 общих для стран ЕАЭС документов по лекарственным средствам и 23 документа - по медизделиям. Определены принципы работы участников единого рынка в рамках информационной системы союза.

Теперь для эффективного функционирования рынков лекарств и медизделий, по словам министра ЕЭК, союзным странам при содействии комиссии следует привести национальное законодательство в соответствие с правом ЕАЭС. В том числе учесть и отрегулировать нормы, которые не имеют прямого отражения в праве союза или по-другому применяются на национальном уровне. Следующим шагом должно стать введение в действие сегментов информационной системы государств ЕАЭС: кабинетов пользователей, сервисов приема заявлений от производителей на регистрацию и инспектирование.

"Государствам - членам ЕАЭС также необходимо актуализировать и поддержать надлежащие практики в сфере обращения лекарств с учетом современного уровня развития мировых регуляторных систем и признанием результатов их применения, - подчеркнули в ЕЭК. - Это позволит производителям союза свободно выходить на внешние рынки. На внутренний рынок поступят только качественные, эффективные и безопасные лекарства. Не менее важно продолжить работу по нормативному регулированию. В первую очередь, сформировать и ввести в действие Фармакопею Евразийского экономического союза. А также подготовить более 70 документов, регулирующих отдельные аспекты разработки, технических, доклинических и клинических испытаний медицинской продукции".-0-