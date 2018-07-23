Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "B"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства.

Подтверждение рейтинга на уровне "В" и прогноз по нему отражают сбалансированность между улучшением макроэкономической ситуации с одной стороны и рядом потенциальных рисков с другой.

Агентство отметило более сильное, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности в Беларуси. В 2017 году рост ВВП достиг 2,4%, а в 2018-м, по оценкам Fitch Ratings, может ускориться до 3,5%, чему способствует сокращение внешних финансовых ограничений, рост в России и других торговых партнеров, а также сильное внутреннее потребление и инвестиции. Fitch ожидает рост до умеренных 2,5% и 2% в 2019 и 2020 годах.

Эксперты Fitch Ratings ожидают, что Беларуси удастся удержать среднегодовую инфляцию в 2018 году на уровне 6%, что составляет почти половину от уровня 2016 года и соответствует цели Национального банка на конец года. По оценке агентства, успешная реализация стратегии Национального банка, предусматривающей переход к полноценному режиму инфляционного таргетирования и достижение уровня инфляции в 5% к 2020 году, вероятно, будет зависеть от сохранения последовательности проводимой политики и совершенствования каналов передачи монетарной политики за счет дальнейшего прогресса в части снижения финансовой долларизации (67% депозитов) и квазифискального кредитования по программам.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".-0-