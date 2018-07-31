Гособлигации Беларуси в 2018-2020 годах будут размещаться на финансовом рынке России

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории РФ, подписано сегодня в Минске. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Соглашение заключено между Министерством финансов Беларуси, российскими АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие", а также Евразийским банком развития.

В соответствии с соглашением Газпромбанк, Совкомбанк и Банк "ФК Открытие" назначены организаторами, а Евразийский банк развития - соорганизатором размещения в 2018-2020 годах выпусков государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации.

Облигации предполагается разместить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.

Выход на российский рынок запланирован Министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования, добавили в финансовом ведомстве.

В 2010 году Республика Беларусь на Московской межбанковской валютной бирже разместила двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на сумму 7 млрд российских рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк России.-0-