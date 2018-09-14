ИП и юрлица смогут получить право на выполнение автоперевозок без конкурса до 30 июня 2019 года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить право на выполнение автоперевозок пассажиров без конкурса до 30 июня 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

"Право выполнения междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении планируется предоставить до 30 июня 2019 года без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", - проинформировали в министерстве.

Это предусмотрено проектом указа, который разработан Минтрансом в целях дальнейшей либерализации рынка транспортных услуг и развития междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Проект нормативного правового акта прошел общественное обсуждение на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций, одобрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минтрансе, согласован Советом по развитию предпринимательства в Беларуси.

В Минтрансе добавили, что после согласования с госорганами проект указа планируется направить в правительство.-0-