Юрлица смогут приобретать автомобили производства "БЕЛДЖИ" в лизинг с 1 апреля

20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Лизинговую программу для юрлиц на автомобили Geely производства "БЕЛДЖИ" планируется запустить 1 апреля. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На прошлой неделе провели переговоры с "Промагролизингом". Достигнуто соглашение, в соответствии с которым с 1 апреля будет действовать программа, по которой "Промагролизинг" будет отдавать автомобили, произведенные на заводе "БЕЛДЖИ", в соответствии с указом №146 - для юридических лиц", - отметил Геннадий Свидерский.

Вопрос предоставления субсидий не рассматривается.

Сегодня БПС-Сбербанк запустил программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Специальным кредитным предложением автолюбители могут воспользоваться по сниженной ставке 1,9% годовых в первые три года.-0-