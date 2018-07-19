КГК рассказал о результатах мониторинга подготовки хозяйств к уборочной

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Простой комбайнов, нехватка механизаторов, управленческие недостатки - об этих и других фактах, выявленных в ходе мониторинга готовности сельхозпредприятий к уборочной, в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель начальника главного управления - начальник управления контроля за работой АПК Комитета госконтроля Валерий Скрипкин, сообщает БЕЛТА.

Чтобы минимизировать потери на уборочной, нужна не только благоприятная погода, но и слаженная работа, исправная техника. И в этой части уже на старте кампании у госконтролеров появились замечания. Мониторинг показал, что не все хозяйства подготовились должным образом.

В Могилевской области, например, выявлено более сотни неисправных комбайнов. А в целом по стране таких машин было около 600 (притом что на полях должны работать чуть более 9 тыс. комбайнов), ситуация грозит обернуться серьезными потерями урожая.

"В ряде хозяйств в строю не все комбайны и зерносушильные комплексы, складские помещения. Имелся недостаток механизаторов, из-за чего некоторые комбайны вообще не были сняты с длительного хранения. И к их ремонту не приступали. Выявлены недостатки на уборке. Были факты, когда длительное время простаивали комбайны в полях из-за того, что не вовремя забирали зерно. Ряд организаций пытались прикрывать бесхозяйственность или неполную готовность к уборочной за счет приписок. Такие факты мы выявили в 17 из 72 проверенных организаций", - сказал Валерий Скрипкин.-0-