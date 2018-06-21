МАРТ может получить право проводить публичные слушания по тарифам естественных монополий

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить право проводить публичные слушания по тарифам естественных монополий. Это одно из новшеств проекта закона о внесении дополнений и изменений в закон о естественных монополиях, который обсуждался сегодня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

В законе предлагается прописать возможность антимонопольного органа принимать решение о проведении публичных слушаний при установлении или изменении тарифов на услуги естественных монополий, пояснила начальник управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Алина Казаченок. Публичные слушания предполагают обсуждение проекта тарифов непосредственно с потребителями этих услуг. Порядок слушаний устанавливается МАРТ. Их итоги могут учитываться антимонопольным органом при регулировании тарифов.

Кроме того, в закон о естественных монополиях предлагает внести изменения, касающиеся корректировки или оптимизации сферы естественных монополий. Это касается в первую очередь электроэнергетики. Сейчас всю цепочку услуг по производству и распределению оказывают одни и те же организации - новые подходы предусматривают разделение сферы естественных монополий (передача электрической энергии, ее распределение, оперативно-диспетчерское управление). Этим подразумевается, что такие сферы, как производство и сбыт электроэнергии, потенциально конкурентны, и там могут присутствовать другие игроки.

Еще одно предлагаемое изменение - обязанность субъектов естественных монополий раскрывать информацию о своей деятельности и ее результатах. Это информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о капитальных вложениях, стоимости и условиях оказания услуг. Впрочем, пока не все госорганы поддерживают раскрытие более большого объема информации.

Антимонопольный орган также хотел бы получать от субъектов естественных монополий проекты бизнес-планов их развития.

Как отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, обновление закона о естественных монополиях - это часть работы по развитию конкуренции. "Он должен заложить основу по разделению естественной монополии от тех видов деятельности, которые должны и могут работать в конкурентной среде", - считает министр. Он напомнил, что МАРТ вместе с Международной финансовой корпорацией готовят программу по развитию конкуренции. Специалисты проанализировали ситуацию с конкуренцией в 6 отраслях, сравнили ее со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. Затем впервые в Беларуси будет подсчитан индекс, который покажет уровень конкуренции в отраслях.-0-