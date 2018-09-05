Рынок стационарной и почтовой связи должен быть конкурентным - МАРТ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить из сферы естественных монополий стационарную и почтовую связь, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы предлагаем исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь. В этих отраслях сегодня могут работать любые юридические лица, и мы считаем, что этот рынок должен быть конкурентным", - сказал Владимир Колтович.

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МАРТ и ГКНТ сформируют методики установления тарифов для естественных монополий "Мы вместе с Государственным комитетом по науке и технологиям составили план, по которому будем делать научные работы по формированию методик установления тарифов для естественных монополий", - сказал Владимир Колтович.

МАРТ: инфляция по итогам года не превысит 6% "Хочу заверить, что по итогам года у нас нет никаких предпосылок к невыполнению задачи, поставленной указом №469. То есть прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%. Это будет выполнено", - сказал Владимир Колтович.

МАРТ рассказал, какие дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе В МАРТ создана рабочая группа по выработке предложений о совершенствовании торгового обслуживания и общественного питания в сельской местности. Планируется внести изменения в указ №345.

В ЕАЭС разрабатываются правила продления решений по ценовому регулированию "Работаем в рамках комиссии над созданием правил по продлению решений по ценовому регулированию. Это не было определено в документах", - сказал Владимир Колтович.

МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы Что касается мяса птицы, антимонопольное расследование мы уже практически завершили. Сейчас по закону мы дали возможность заинтересованным ознакомиться с материалами дела, которые обратились в МАРТ. После этого мы выносим материалы на комиссию", - сказал Иван Вежновец.

В Беларуси планируется установить единые подходы к оплате общежитий "Мы сейчас прорабатываем возможность установления единых подходов по оплате общежитий", - сказал Иван Вежновец.

МАРТ планирует подписать соглашение с Международной финансовой корпорацией в октябре-ноябре "В Беларуси разрабатывается программа развития конкуренции. Она готовится совместно с Международной финансовой корпорацией. Мы подписали меморандум с МФК и на пороге заключения соглашения. Это соглашение планируем подписать в октябре-ноябре", - сказал Владимир Колтович.

ЖРЭО двух районных центров оштрафованы за нарушения антимонопольного законодательства "Мы увидели в процессе работы и нам жалуются субъекты, что устанавливаются разные тарифы в сфере ЖКХ - тариф государственной формы собственности и частной", - сказал Владимир Колтович.