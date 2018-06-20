МАРТ выступает за более прозрачное регулирование естественных монополий

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства антимонопольного регулирования и торговли выступает за повышение прозрачности регулирования деятельности естественных монополий. Это следует из проекта закона о внесении дополнений и изменений в закон о естественных монополиях, который вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

"Предлагаемые подходы должны способствовать повышению прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий, оптимизации тарифов в этих сферах", - прокомментировали в МАРТ.

Законопроект предусматривает изменение сфер естественных монополий. Так, сферу естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии планируется разделить на более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление. Такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза и необходима для формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Предлагается также повысить прозрачность деятельности субъектов естественных монополий. Планируется предусмотреть обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания и размещать эту информацию на своих сайтах.

МАРТ также выступает за публичность процесса регулирования естественных монополий. Антимонопольный орган может получить право проводить публичные слушания при установлении или изменении тарифов на услуги естественных монополий, в том числе путем общественного обсуждения на своем официальном сайте.

Кроме того, проект закона предусматривает практику разработки антимонопольным органом инструкций, определяющих критерии и периодичность изменения тарифов на услуги естественных монополий.-0-