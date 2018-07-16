16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на 16 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 124,6 тыс. га, что составляет 5,9% запланированной площади. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом.
По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 20,9% от плана (68,7 тыс. га). В Гродненской области убрано 7,5% площадей (24,3 тыс. га), Гомельской - 7,34% (23,7 тыс. га), Минской - 1,6% (7,78 тыс. га). В Могилевской области к уборке только приступают: зерновые убраны на 0,01% площадей (0,04 тыс. га). В Витебской области уборка начнется чуть позже, так как в северных районах зерно еще наливается.
Всего по стране намолочено 333,2 тыс. т зерна при средней урожайности 26,8 ц/га.-0-
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