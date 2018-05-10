Механизм создания министерства цифровой экономики может быть определен в июне - Минсвязи

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм создания в Беларуси министерства цифровой экономики может быть определен в июне, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня идет отработка - как это сделать, будет это новое министерство или на базе какого-то ведомства. В ближайшее время вы узнаете, думаю, в июне", - сказал Сергей Попков.

По его словам, в правительстве уже состоялся ряд совещаний, где обсуждалась эта тема, Министерство связи и информатизации также принимает участие в решении вопроса о создании министерства цифровой экономики.

Как сообщалось, главой государства поручено правительству внести предложения по созданию министерства цифровой экономики. Подготовкой предложений занимается Совет по развитию цифровой экономики, куда входят представители госорганов, бизнеса, IT-сферы.-0-

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