Минэкономики формирует законодательную базу для создания гарантийных фондов

26 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство экономики работает над формированием законодательной базы для создания гарантийных фондов. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич по итогам пресс-тура в Витебскую область, организованного Минэкономики и Национальным пресс-центром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над вопросом создания гарантийных фондов - государственных либо частных. Они должны помогать привлекать кредиты небольшим предприятиям, у которых нет залогового обеспечения. Сейчас разрабатываем законодательную базу, определяемся с источниками финансирования", - отметил Дмитрий Матусевич.

Также он рассказал о некоторых финансовых программах, которые действуют или планируются к реализации для поддержки малого и среднего предпринимательства. "Такую работу проводит Белорусский центр поддержки предпринимателей. На сегодняшний день речь идет о максимально льготных условиях - 7% годовых. Также Министерство экономики провело работу, правительство одобрило заем Всемирного банка с процентными ставками для бизнеса 5-7%. Доступ к финансированию позволяет малому и среднему бизнесу нарастить обороты", - сообщил замминистра.

Относительно сегодняшнего мероприятия Дмитрий Матусевич рассказал, что оно проходит в рамках кампании по широкому информированию госорганов, деловых кругов и общественности о принятом пакете документов, направленных на либерализацию условий ведения бизнеса. "Мы выполняем поручение: в каждой области проведем пресс-туры, в рамках которых покажем достижения, которые уже есть в той или иной области в сфере поддержки предпринимательства, и расскажем о принятых документах и работе, которая предстоит, чтобы люди понимали, что государство существенно изменило поддержку в этой сфере. Однако и до этого были хорошие результаты. Пример тому - инкубатор малого и среднего предпринимательства в Витебске, который мы посетили", - рассказал замминистра.

На 1 октября 2017 года в Беларуси действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая из 93 центров и 24 инкубаторов. Реализуются программы финансовой поддержки МСП. Треть от всех кредитов, выданных в январе-сентябре 2017 года субъектам хозяйствования, предоставлено малому и среднему бизнесу.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в январе-сентябре профинансировало 515 инвестиционных проектов (в том числе 137 проектов в рамках продукта "Поддержка регионов и женского предпринимательства", 100 проектов в рамках продукта "Поддержка предприятий-экспортеров", 75 стартап-компаний).

Общий объем финансовой поддержки, оказанной Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, составил Br734,9 тыс.

Из средств местных бюджетов государственная финансовая поддержка оказана в размере Br2,78 млн.-0-