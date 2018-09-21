Министры энергетики ЕАЭС обсудили ценообразование на транспортировку газа

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единую методологию тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза обсудили министры энергетики пяти государств - членов ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Проделана огромная работа по формированию общего рынка газа союза. Для урегулирования единственного оставшегося разногласия мы и проводим это совещание, выполняя распоряжение Евразийского межправительственного совета", - отметил в начале встречи председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев проинформировал о проведенной работе. "Подготовка программы интенсивно велась с апреля 2016 года. Основная работа по согласованию проекта программы проведена в 2017 году, в ходе которой согласовано более 50 положений, вызывающих разночтение у сторон", - рассказал он.

Принципы тарифообразования на транспортировку газа, включая установление экономически обоснованных тарифов, утверждены в 2014 году Коллегией ЕЭК. "Было предложено включить определенные в этих документах принципы тарифообразования в программу и международный договор о формировании общего рынка газа ЕАЭС, придав им обязательный характер, - отметили в ЕЭК. - Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич отметил необходимость проведения консультаций с заинтересованными органами Беларуси по этому вопросу".

Информация о результатах совещания будет доложена на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

"Отсыл к нормативной базе ЕАЭС при обсуждении программы формирования общего рынка газа стоит считать очень позитивным сигналом", - заявил Тигран Саркисян, подводя итоги обсуждения.

Стороны также обсудили возможность регулярных встреч на площадке ЕЭК на уровне министров энергетики стран евразийской пятерки. "Подобный формат взаимодействия будет способствовать выработке компромиссных решений", - добавили в пресс-службе.-0-