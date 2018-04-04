МТЗ планирует организовать сборочное производство тракторов "Беларус" в Нигерии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует организовать сборочное производство тракторов BELARUS в Нигерии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между ОАО "МТЗ" и нигерийской компанией Capital Equipment Limited был подписан сегодня в Белорусской торгово-промышленной палате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БелТПП.

В церемонии подписания приняли участие председатель БелТПП Владимир Улахович и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в России и Беларуси по совместительству Стив Дэвис Угба.

"Рынок Нигерии большой, и он нуждается в сельскохозяйственной технике, в частности в тракторах, – отметил генеральный директор Capital Equipment Limited Башир Юсуф. - На сегодняшний день 95% хозяйств, занятых в агропромышленном комплексе Нигерии, не механизированы. Поэтому создание совместного производства - возможность для наших коллег выйти на этот огромный рынок, а впоследствии и на рынки других стран Африканского континента".

По словам Башира Юсуфа, подписание меморандума - это не символическое действие. Производство, которое планируется создать, будет рассчитано на коммерческий результат. "Полагаю, что мы сможем успешно конкурировать с другими брендами, присутствующими на нашем рынке. Преимущество будущего производства в том, что техника будет собираться на территории Нигерии с использованием белорусских передовых технологий", - пояснил он.

"Рынок Нигерии для нас очень перспективный. Совместные усилия белорусских и нигерийских партнеров позволят МТЗ закрепиться на рынке этой страны, а также обеспечить фермерские хозяйства достойной техникой", - подчеркнул заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья ОАО "МТЗ" Павел Бурмистренок.

По словам председателя БелТПП Владимира Улаховича, меморандум - это первый, но очень серьезный шаг на пути успешного сотрудничества. "Несмотря на существующие препятствия, у наших стран есть множество возможностей для расширения взаимодействия. Немаловажно, что сотрудничество и совместные проекты находят поддержку со стороны главы нашего государства и правительства Нигерии, дипломатических миссий двух стран", - констатировал он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии призвал бизнесменов к более активному взаимодействию, выразил надежду на скорейшее расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, активизацию деловых связей. "В бизнесе важно не терять время, использовать имеющиеся возможности, не остановиться в самом начале пути. В свою очередь посольство и я лично сделаем все, что в наших силах, для успеха планируемого совместного предприятия", - заверил Стив Дэвис Угба.

Первым этапом создания сборочного производства станет поставка в Нигерию готовых тракторов BELARUS по коммерческому контракту. В дальнейшем стороны проведут необходимые исследования, изучат возможности различных площадок в Нигерии для организации сборочной линии сельскохозяйственной техники и разработают бизнес-план будущего производства.-0-