Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Это решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 сентября, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019-2020 годы цели 5%. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается. Определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития", - отметили в Нацбанке.

В августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5%. По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5% при целевом показателе не более 6%.

Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России.

Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение дезинфляционного характера монетарных условий.

"Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5% в 2019-2020 годах", - проинформировали в Нацбанке.

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 19 декабря.-0-