Немецкие банки профинансируют белорусский бизнес

Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум профинансируют белорусские компании.

Базовое соглашение подписали Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft 18 сентября 2018 года во Франкфурте-на-Майне. Со стороны ОАО "Банк Москва-Минск" соглашение подписал председатель правления Игорь Лихогруд, со стороны АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - управляющий директор Марк Венгжик.

В рамках данного соглашения Банк Москва-Минск сможет профинансировать внешнеторговые контракты своих клиентов с контрагентами из стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли. Долгосрочные целевые ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств будут предоставляться на приобретение основных средств и реализацию инвестиционных проектов в Беларуси. За счет данных "связанных" кредитов будут финансироваться до 85% цены контракта, а также расходы по страхованию кредита.

Подписанное соглашение является частью стратегии Банка Москва-Минск по диверсификации источников капитала для финансирования операций корпоративных клиентов. В апреле 2018 года он привлек синдицированный кредит на сумму 20 млн евро и $1 млн от 8 российских банков.

Банк Москва-Минск является значимым игроком на банковском рынке Беларуси с точки зрения обслуживания корпоративного бизнеса. Всего в банке обслуживаются более 10 тыс. юридических лиц. Банк также постоянно входит в топ-3 основных участников торгов на валютно-фондовой бирже.

Консорциум немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH основан в 1952 году. В настоящий момент его акционерами являются 17 крупнейших банков Германии. Основная цель банка - оказание поддержки в финансировании внешнеторговых операций.

Подробнее об условиях финансирования можно узнать по телефону: +375 17 239 16 32.

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