Организации вправе самостоятельно выбирать источники информации для определения рыночной стоимости токенов - Минфин

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси организации, осуществляющие хозяйственные операции с токенами, вправе самостоятельно выбирать источники информации для определения их рыночной стоимости. Об этом сообщила начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Беларуси Татьяна Рыбак во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Согласно национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)", вступившему в силу 28 марта 2018 года, порядок определения чистой стоимости реализации токенов устанавливается в положении об учетной политике организации. "В связи с этим организация самостоятельно решает, какие источники информации использовать для определения такой стоимости. На наш взгляд, такой подход оправдан, так как на криптобиржах котировки будут разные, и у организаций неизбежно будет возникать вопрос, какие именно котировки использовать для определения чистой стоимости реализации токенов", - пояснила Татьяна Рыбак.

Она также обратила внимание, что национальным стандартом предусмотрено создание резерва под снижение стоимости токенов. "Если первоначальная стоимость токенов превышает чистую стоимость их реализации на отчетную дату, создается резерв на сумму этого превышения. В последующих отчетных периодах, если сумма превышения уменьшается, резерв сторнируется на сумму уменьшения. При прекращении признания токенов суммы числящихся по ним резервов восстанавливаются", - рассказала специалист.

Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)" принят в развитие декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Стандарт определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о цифровых знаках (токенах) и обязательствах, возникающих при размещении собственных токенов перед владельцами этих токенов, в организациях (за исключением Национального банка, банков, Банка развития, НКФО, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций). -0-

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