Перевозчики ассоциации БАМАП в январе-апреле увеличили экспорт услуг более чем на 30%

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозчики ассоциации БАМАП в январе-апреле нарастили экспорт услуг более чем на 30%, сообщил председатель ассоциации БАМАП Николай Боровой во время открытия специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

"За четыре месяца текущего года мы приросли по экспорту услуг более чем на 30%. За прошлый год международный автомобильный транспорт дал для нашей страны экспорт услуг в размере более $1 млрд", - отметил председатель ассоциации. В общем объеме экспорта услуг Беларуси за 2017 год экспорт услуг автомобильного транспорта составил 14,7%.

Николай Боровой также рассказал, что БАМАП в прошлом году расширил парк техники на 8% - это 130 автомобилей. "Мы решили ряд других вопросов, в том числе в части увеличения объема перевозок, повышения качества обслуживания наших импортеров и экспортеров, решили ряд других технических и экономических вопросов, создали дополнительные рабочие места", - подчеркнул он.

На площадке Национальной библиотеки Беларуси 24-25 мая проходит 23-я специализированная выставка БАМАП. Кроме того, проходит конференция "Эффективность и качество международных перевозок грузов. Вызовы времени". Обсуждаются преимущества новаций законодательства, участники анализируют практические аспекты упрощения и повышения эффективности деятельности, изменения во взаимодействии государства и бизнеса. В центре внимания участников конференции - вопросы внедрения электронных технологий на транспорте, упрощения пересечения границ, а также сотрудничества с участниками международного логистического рынка.-0-