21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Правительства Беларуси и Грузии прорабатывают альтернативные маршруты доставки товаров для развития двусторонней торговли. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

"Конечно, вопрос доставки продукции в определенной степени проблемный в нашем торгово-экономическом сотрудничестве для обеих сторон. Мы пользуемся в основном автомобильным транспортом. И единственный путь, по которому сегодня возможна доставка в Грузию продукции, - это Военно-Грузинская дорога, перевал через Кавказский хребет. Но в зимнее время, в начале весны возможны сходы лавин. Дорога временами закрывается, и наши грузовики с продукцией вынуждены простаивать", - отметил посол. Особенно такая ситуация критична для поставок продуктов питания.

"Вопрос поиска новых путей доставки товаров обсуждается правительствами. Месяц назад в Минске на заседании межправительственной комиссии он как раз и рассматривался на уровне сопредседателей - вице-премьера Михаила Русого и первого вице-премьер-министра - министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили. Сегодня работают наши министерства транспорта и министерство экономики Грузии по вопросам поиска альтернативных путей", - сказал Михаил Мятликов.

Посол высказал мнение по вопросу, насколько реален обсуждавшийся ранее вариант поставок через Одессу по морю с использованием грузинских портов. "При построении правильных тарифов можно все-таки выстроить другие варианты доставки нашей продукции, но пока тарифы высоки. Все это уже необходимо рассматривать в рамках трехсторонней белорусско-украинско-грузинской комиссии, создавать рабочие группы. Но это вопрос правительств стран", - отметил он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-