Предельный норматив рентабельности на стройматериалы в Беларуси снизился до 20%

23 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции, снизился до 20% к плановой себестоимости. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 февраля 2018 года №6 "О внесении изменений в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 мая 2017 года №13", опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минстройархитектуры.

Корректировка предельных нормативов рентабельности с 25% до 20% для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации строительных материалов, изделий и конструкций необходима в целях недопущения значительного расхождения цен на стройматериалы, изделия и конструкции, а также для выполнения доведенных постановлением Совмина от 9 января 2018 года №13 показателей средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с использованием государственной поддержки (без индивидуальных застройщиков).

"Корректировка рентабельности не приведет к ухудшению финансового состояния предприятий, поскольку в настоящее время в условиях жесткой конкуренции предприятия снижают уровень рентабельности в целях реализации производимых строительных материалов, изделий и конструкций", - пояснили в министерстве.

Документом также исключается установление предельного норматива в размере 5% к плановой себестоимости на стройматериалы, изделия и конструкции, производимые в Беларуси юрлицами и ИП для реализации и для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, в целях строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств.

Необходимость исключения этого пункта объясняется тем, что, согласно информации производителей строительных материалов, изделий и конструкций, с введением предельного норматива рентабельности в 5% усложнился бухгалтерский учет. "То есть в случае, если цены сырья и материалов, используемых при изготовлении изделий для жилья с господдержкой, коммерческого жилья и на прочие цели, отличаются, требуется раздельный учет их производства, в том числе учет прихода и списания сырья и материалов. Также сложно контролировать поставщиков материалов на предмет соответствия цены требованиям постановления", - отметили в министерстве.

Постановление разработано во исполнение поручения о недопущении значительного расхождения цен на строительные материалы, изделия и конструкции, а также в целях выполнения доведенных показателей по средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с использованием государственной поддержки. Документ соответствует в том числе требованиям декрета №7 "О развитии предпринимательства" и не повлечет увеличения расходования средств из республиканского бюджета.-0-