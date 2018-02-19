Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 3,9%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 3,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт сельхозпродукции предприятиями различных форм собственности в 2017 году составил около $5 млрд. Что касается предприятий системы Минсельхозпрода, то экспорт в 2017 году вырос на 3,9% и составил $2,4 млрд. Кроме того, нам удалось нарастить экспортную выручку на $89 млн. Предприятия Минсельхозпрода поставляли продукцию в 70 стран мира - это на 8 стран больше, чем в 2016 году", - сказал Алексей Богданов.

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