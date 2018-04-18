Промпроизводство Беларуси выросло в I квартале на 9,4%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства Беларуси в I квартале 2018 года составил в текущих ценах Br26,3 млрд, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню I квартала 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Темп роста объема промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 103,8%, в обрабатывающей промышленности - 110,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 107,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,8%.
Индекс промышленного производства за март 2018 года к марту 2017-го составил 107,6%, к февралю 2018 года - 108,2%.
В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2018 года превысил уровень I квартала 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 22,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 20,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 16,2%), транспортных средств и оборудования (на 13,4%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 12,9%).-0-
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