Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер подчеркнул, что Беларусь занимает первое место по объему товарооборота в торговле России со странами СНГ, а примерно половина всей белорусской экспортной продукции поставляется на российский рынок. "В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг $32,4 млрд. В январе-августе текущего года прибавил еще 14,5%. Нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд", - сказал Владимир Путин.

Для иллюстрации масштабов белорусско-российского сотрудничества Президент России напомнил, что объем торговли России и Индии, население которой более 1 млрд человек, составляет около $10 млрд. "Это говорит об уровне нашей кооперации. Большое внимание уделяем укреплению инвестиционного сотрудничества. Объем российских капиталовложений в Беларуси превысил $4 млрд", - подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что в Беларуси работают почти 2,5 тыс. предприятий с российским участием, крупнейшим совместным проектом является строительство Белорусской АЭС. "Первый энергоблок в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года. А вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020 году", - добавил Владимир Путин.

По его словам, строительство БелАЭС улучшит ситуацию с энергоснабжением, экономикой, создаст дополнительные экспортные возможности. Предусмотрено сооружение и другого важного объекта - центра ядерной науки и технологий. "Мы не просто строим очень важный промышленный объект, а создаем в Беларуси новую отрасль. Конечно, Беларусь и в Советском Союзе славилась учеными, высоким уровнем образования, но такой отдельной отрасли не было. Будет", - сказал Президент России.

Владимир Путин также отметил, что несколько десятков отраслевых программ осуществляются в рамках Союзного государства, особый упор делается на создание передовой наукоемкой продукции, стимулирование бизнеса двух стран к более энергичному внедрению инноваций в реальный сектор экономики.

Кроме того, Беларусь и Россия сообща работают над продвижением интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Конечно, у нас много споров по этим вопросам, много интересов, которые пересекаются (иногда и не совпадают), но мы твердо намерены идти по этому пути, двигаемся вперед к общей цели", - заявил Владимир Путин.

Перед Россией и Беларусью в настоящее время стоят схожие проблемы и вызовы. В их числе - обеспечение долгосрочного устойчивого роста, повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, в которых стороны рассчитывают на максимальный экономический эффект, Президент России упомянул импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакупки. Ведется также работа по сближению национальных законодательств и формированию общего правового поля.

Что касается межрегионального сотрудничества, Владимир Путин отметил, что практически все субъекты Российской Федерации поддерживают прямые связи с белорусскими регионами. По итогам нынешнего форума подписано несколько десятков новых соглашений и коммерческих контрактов. "Важно, что в повестке форума особое внимание уделено вопросам цифровой экономики", - подчеркнул российский лидер.

Он считает важным поощрять обмены и совместные проекты в сферах образования и науки, продвигать вопросы в сфере молодежной политики. "Нужно поддерживать гражданскую активность молодого поколения и его вовлеченность в социальные и гуманитарные программы", - сказал Президент России.

Владимир Путин в своем выступлении упомянул и об общей задаче по сохранению исторической памяти, в частности о Победе в Великой Отечественной войне.-0-