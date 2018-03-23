Рабочая группа по корректировке Налогового кодекса приступает к постатейному анализу документа - Кийко

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по корректировке Налогового кодекса приступает к постатейному анализу документа. Соответствующую информацию озвучил в журнале "Налоги Беларуси" заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, сообщает БЕЛТА.

Для подготовки предложений о корректировке основного налогового документа страны при Министерстве финансов была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных органов, концернов, бизнес-союзов, Совета по развитию предпринимательства, а также широкий круг экспертов-практиков - аудиторов, бухгалтеров и юристов.

"Со второй половины февраля рабочая группа при Министерстве финансов работает на постоянной основе. Решены все организационные вопросы, выбран режим проведения заседаний - как минимум, два раза в неделю. К настоящему времени (по данным на 15 марта) уже проведено восемь заседаний рабочей группы, во время которых сформулированы и определены системные вопросы, которые подлежат рассмотрению. Второй блок вопросов, к которому рабочая группа фактически уже приступила, будет касаться постатейной читки Налогового кодекса. В предварительной редакции первые 25 статей Налогового кодекса уже готовы - они будут подлежать дальнейшему обсуждению и корректировке", - сообщил руководитель специальной межведомственной рабочей группы, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Замминистра подчеркнул, что ряд решений по системным предложениям, представленным членами рабочей группы, которые касаются подходов к нормированию отдельных затрат и определению отдельных расходов, учитываемых при налогообложении, а также совершенствования и базовых принципов сближения налогового и бухгалтерского учета, уже одобрен рабочей группой. Часть вопросов предполагается вынести на правительственный уровень для обсуждения и принятия решений.

Как отметил руководитель группы, работа предстоит серьезная. Законопроект, предусматривающий комплексную корректировку Налогового кодекса, должен быть внесен на рассмотрение правительства в июне текущего года. Главе государства его представят до 1 сентября 2018 года.

На очередном заседании рабочей группы, состоявшемся 15 марта, были рассмотрены статьи 36-486 Налогового кодекса, которые касаются вопросов налогового обязательства и его исполнения, изменения организации и индивидуальному предпринимателю установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, за исключением налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами.

Возможность подключиться к работе над новым проектом Налогового кодекса предоставлена и плательщикам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Направить свои предложения по изменению норм кодекса для рассмотрения на заседаниях специальной межведомственной рабочей группы можно на электронный адрес главного управления налоговой политики и доходов бюджета taxes@minfin.gov.by. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов.-0-