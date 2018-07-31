31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Представители Россельхознадзора совместно со специалистами Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси приступили к проверке белорусских предприятий - производителей шампиньонов. Инспекция продлится неделю. Она проводится в целях снятия разногласий и урегулирования всех вопросов с поставками", - сказали в министерстве.

Россельхознадзор с 24 июля ввел временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-