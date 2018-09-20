Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию продукции Слуцкого сыродельного комбината

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 21 сентября отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию сыра, масла, творога, цельномолочной продукции (за исключением сухой молочной продукции и той, что перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л) ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Указанная продукция должна быть произведена с 21 сентября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение Россельхознадзор принял на основании переговоров с белорусской стороной, которые прошли 19 сентября в Смоленске, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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