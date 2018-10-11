Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах - Малашко

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах, заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем линейку лекарственных препаратов, которая носит социальный характер. Большой процент лекарств, выпускаемых в нашей стране, имеет стоимость менее Br4. Именно недорогие социально значимые лекарственные препараты очень интересны Российской Федерации", - сказал Валерий Малашко.

Делегация Минздрава на V Форуме регионов Беларуси и России обсуждает с коллегами вопросы экономики здравоохранения. Прошли встречи с делегациями Удмуртии, Самарской, Брянской областей. На полях форума ожидается еще ряд встреч. Белорусская сторона продвигает различную медицинскую технику, изделия медназначения. "Мы также предлагаем организацию совместных предприятий, контрактного производства у нас в стране тех продуктов, которые будут интересны Российской Федерации", - отметил министр.

По его словам, белорусские и российские специалисты могут сотрудничать и при внедрении электронного здравоохранения. Беларусь в этом плане использует российский опыт, а также ориентируется на предложения Всемирной организации здравоохранения. "Учитывая, что нас объединяет Союзное государство, а также с учетом очень тесной связи и миграции наших граждан, мы должны идти по пути совместимости наших электронных систем. Нам надо выстраивать единые стандарты, во многом схожую нормативную базу, несмотря на то, что мы функционируем в несколько разных финансовых системах", - отметил министр.-0-