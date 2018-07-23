Сборочное производство тракторных двигателей ММЗ запустят осенью в Череповце

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство тракторных двигателей Минского моторного завода (ММЗ) будет запущено осенью на Череповецком литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

"Решение о создании совместного белорусско-российского промышленного сборочного производства двигателей в Череповце было принято в прошлом году. В марте текущего года заключен лицензионный договор и контракт на поставку моторокомплектов Минского моторного завода. Согласована комплектация пилотного моторокомплекта двигателя Д-245S2-1154Е. В начале июня в Череповец уже поставлено 15 комплектов. Осенью производство будет запущено. Этот проект выгоден для обоих партнеров", - рассказали в пресс-службе.

Предприятия также заключили дополнительное соглашение на поставку моторокомплектов двигателей Д-245S2-1154Е для экскаватора-погрузчика ЧЛМЗ-310. Принято решение, что сервисное и гарантийное обслуживание двигателей, выпущенных по лицензионным соглашениям на ЧЛМЗ, будет организовано через сервисную сеть этого предприятия. Соответствующее обучение специалистов череповецкого завода пройдет на базе ММЗ. В 2019 году российское предприятие намерено организовать серийное производство еще одной модели минских двигателей - Д-243S2.

Минский моторный завод 23 июля отмечает свой 55-летний юбилей. Здесь производят современные дизельные, газодизельные, газопоршневые двигатели. Продукция поставляется на производственные конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья. В первом полугодии текущего года ММЗ осуществил сборку более чем 20,6 тыс. двигателей, во втором полугодии планируется увеличить производство до 26 тыс. моторов.

В январе-июне ММЗ отгрузил свыше 21 тыс. двигателей белорусским потребителям: МТЗ, "Амкодор", "Гомсельмаш", МАЗ. В страны дальнего зарубежья поставлено 443 двигателя. Лидером по закупкам стала Куба, куда отгружено 246 двигателей. "Закрыть контракт планируется в июле, осталось отгрузить 81 двигатель. Процесс их производства уникален. В связи со специфическими условиями эксплуатации, географическими особенностями работы кубинской техники многие детали и комплектующие требуют обработки, отличной от серийного производства. Это требует частой переналадки оборудования на производственных участках, усиленного технологического контроля и конструкторских решений", - отметили в пресс-службе.

Наибольшие партии двигателей отгружались в первом полугодии также в Германию, Литву, Польшу и Венгрию. Активизировано сотрудничество с Испанией, Румынией и Латвией. Что касается стран СНГ, то поставки осуществлялись в Россию, Украину, Казахстан и Молдову.-0-