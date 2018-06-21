Шестаков в Швейцарии обсудил с руководством технологического концерна ABB совместные проекты

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков во время визита в Швейцарию провел встречу с руководством технологического концерна ABB, где обсудил совместные с Беларусью проекты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Компания AВВ - мировой технологический лидер в областях электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации и электрических сетей. Представлена в 100 странах.

В деловой части программы визита в Швейцарию, который состоялся 19-21 июня, заместитель во главе делегации органов госуправления и деловых кругов посетил завод концерна АВВ в городе Турги, где провел встречу с представителя руководства концерна по вопросам реализации совместных проектов и перспективам дальнейшего взаимодействия. Кроме этого, в Турги состоялась презентация для деловых кругов Швейцарии актуальных возможностей для развития бизнеса и инвестиций, организованная посольством Беларуси в Швейцарии при поддержке АВВ и Объединенной торгово-промышленной палаты Швейцария-СНГ/Грузия. Перед участниками презентации выступили Евгений Шестаков, представители Беларусбанка, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Брест", швейцарских компаний Stadler и ABB. Мероприятие завершилось биржей контактов.

В Берне во время визита состоялось заседание белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Предыдущее прошло в июне 2015 года в Минске. "Швейцарскую делегацию на заседании возглавил уполномоченный Федерального совета по вопросам торговых договоров, начальник управления двусторонних экономических отношений Государственного секретариата экономики Швейцарии Эрвин Боллингер. Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития национальных экономик, взаимной торговли, рассмотрели обширный перечень вопросов, касающихся сотрудничества в сферах финансов и страхования, банковского дела, науки и технологий, туризма, охраны окружающей среды. Обсуждены вопросы повышения эффективности двустороннего взаимодействия в области торговли товарами и услугами, а также в кредитно-инвестиционной сфере", - отметили в пресс-службе МИД.

В завершение заседания подписан меморандум о сотрудничестве между СЭЗ "Брест" и Объединенной торгово-промышленной палатой Швейцария-СНГ/Грузия. В числе иных практических итогов десятого раунда белорусско-швейцарской межправкомиссии в МИД назвали достижение договоренности о подписании в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве между Министерством спорта и туризма Беларуси и Швейцарским агентством по туризму. "В Берне Евгений Шестаков провел встречу в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии с заместителем государственного секретаря Кристиной Марти Ланг. Обсуждены основные направления белорусско-швейцарского взаимодействия, дальнейшие шаги по активизации и расширению сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

Евгений Шестаков во время визита в Швейцарию посетил также Лозанну, где провел встречу с представителями деловых кругов и кантональных властей швейцарских кантонов Вале и Фрибур. Обсуждены перспективы расширения связей с франкоязычными кантонами Швейцарии с учетом планируемого открытия в Лозанне Почетного консульства Беларуси во главе со швейцарским бизнесменом Андреем Нажескиным.-0-

Фото МИД