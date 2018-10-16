"Штадлер Минск" изготовит 12 трамваев для Боливии

16 октября, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" изготовит 12 трамваев типа "Метелица" для боливийского округа Кочабамба. Сегодня с производственными возможностями предприятия ознакомилась делегация из Боливии во главе с губернатором округа, передает корреспондент БЕЛТА.

Контракт на производство техники для проекта Metropolitan Train подписан в феврале текущего года швейцарским производителем железнодорожного транспорта Stadler, в состав которого входит белорусский завод. Первые поставки начнутся в августе 2019 года. Заказ поступил от компании Asociacion Accidental Tunari, созданной испанской строительной компанией JOCA и швейцарской строительной компанией Molinari Rail AG. В течение трех лет Stadler будет оказывать техническую поддержку в эксплуатации.

"Это не только наш первый продукт для Боливии, но и первый трамвай серии "Метелица", который делаем по европейским нормам с железнодорожной колеей шириной 1435 мм. Здесь созданы комфортные условия для пассажиров, есть Wi-Fi, розетки, удобные сиденья. Всего поставим 12 составов из 36 вагонов", - рассказал директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.

Трамвай соединит несколько административных центров в департаменте Кочабамба, обслуживая более 1 млн человек. "Рады, что такое модное и современное транспортное средство придет в страну. Этот транспорт поменяет облик нашего региона, сделает его более узнаваемым благодаря вашим высоким технологиям. Также хотел бы отметить, что ваши поезда экологически чистые, что для нас очень важно", - сказал губернатор округа Кочабамба Иван Хорхе Канелас Алюральде.

Для гостей провели презентацию предприятия, экскурсию, организовали пробную поездку на трамвае "Метелица", изготовленном для Санкт-Петербурга. В состав иностранной делегации вошли заместитель министра строительства гражданского и промышленного сектора, руководитель отдела технического ведомства железнодорожников, представители общества инженеров Боливии, технические специалисты, журналисты.

Трехсекционный низкопольный трамвай "Метелица" имеет модульную конструкцию. Его длина составляет 34 м, ширина - 2,5 м, высота - 3,6 м. Трамвайный вагон может вместить до 376 пассажиров, разрабатывается и производится в соответствии с европейскими стандартами. Особой чертой легковесного трамвая является его максимальная эксплуатационная скорость 60 км/час.

Заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук отметил, что "Штадлер Минск" является одним из крупнейших частных предприятий Минской области по вложению инвестиций в машиностроительную отрасль. "Здесь выпускается инновационная продукция, осваиваются новые виды. Поставки трамваев в Боливию позволят увеличить товарооборот с этой страной. Также во время визита рассчитываем обсудить новые направления сотрудничества", - сказал он.

Кочабамба - четвертый по величине город страны (после мегаполисов Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Ла-Пас и Эль-Альто), столица одноименного департамента, центр самой живописной и плодородной зоны страны, где среди горных хребтов расположены небольшие плодородные долины.

ЗАО "Штадлер Минск" является резидентом СЭЗ "Минск" и входит в состав швейцарской компании Stadler. Подразделение отвечает за производство железнодорожных продуктов с широкой колеей для стран СНГ. Завод по производству электропоездов размещается в Фаниполе.-0-