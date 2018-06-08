8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономический потенциал Беларуси презентован в Перу во время рабочего визита в эту страну заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский дипломат провел переговоры с заместителем министра внешней торговли Перу Эдгаром Васкесом. Стороны обсудили состояние и перспективы наращивания и диверсификации взаимной торговли, отметили необходимость стимулирования деловой активности предприятий и частных предпринимательских структур обеих стран.

Для руководителя внешнеторгового управления Торговой палаты Лимы Хуана Антонио Моралеса была организована презентация торгово-экономического потенциала Беларуси. На встрече рассмотрены пути интенсификации деловых контактов, в том числе с привлечением торговых палат.

Евгений Шестаков также обсудил с председателем комиссии по международным связям Национального конгресса Перу Лус Сальгадо установление устойчивых белорусско-перуанских межпарламентских контактов. Они будут содействовать развитию двустороннего политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества.

На переговорах с мэром Лимы Луисом Кастаньеда Лоссио рассматривались перспективы развития сотрудничества между столицами Беларуси и Перу. Вниманию собеседника были представлены возможности белорусской стороны по организации пассажирских перевозок, в том числе в контексте преимуществ и перспективности использования электротранспорта в городских условиях.-0-