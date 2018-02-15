Упрощенную систему налогообложения в 2017 году применяли около половины организаций и ИП Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упрощенную систему налогообложения в 2017 году применяли около половины от общего числа организаций и индивидуальных предпринимателей Беларуси. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления методологии налогообложения - начальник отдела специальных режимов налогообложения Министерства по налогам и сборам Ирина Луферчик во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"На конец 2017 года количество плательщиков УСН составило более 199,6 тыс., а их доля в общем количестве субъектов предпринимательства - более 47,7%", - отметила она.

В конце января Президент Беларуси подписал указ №29 "О налогообложении", которым в том числе на 20% увеличены критерии для применения упрощенной системы налогообложения, что значительно расширило возможности ее применения.

"Повышение критериев валовой выручки для УСН может оказать влияние на рост числа плательщиков УСН не только в 2018 году, но и в 2019-м, так как аналогичное увеличение критерия валовой выручки за девять месяцев 2018 года предусмотрено для целей перехода на УСН с начала 2019 года", - добавила Ирина Луферчик.-0-

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