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В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ

Экономика 22.04.2018 | 21:35
Владимир Колтович. Фото из архива
Владимир Колтович. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

"Мы внесли изменения в указ №72, сейчас они находятся на экспертизе. Суть этих изменений заключается в том, что все функции по ценообразованию будут переданы в МАРТ. Для того, чтобы сейчас исключить двойное толкование при формировании цен, мы разработали методические рекомендации. Суть состоит в том, что торговая надбавка в размере 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя. Это еще и маленький вклад в копилку решения проблемы посредников. Сегодня наценки в общественном питании действительно разнятся. Уверен, что после передачи функций МАРТ мы сможем найти некую средневзвешенную величину, которая бы отвечала сегодня экономическим интересам всех регионов", - сказал Владимир Колтович.

Кроме того, на этой неделе было подписано соглашение о взаимодействии и информационном обмене между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциацией розничных сетей. Суть соглашения заключается в повышении эффективности и оперативности получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке. "Если говорить о работе с недобросовестными производителями или торговлей, думаю, нас спасет публичность. Мы планируем на сайте в ближайшее время создать такой ресурс, в котором будет видно, кто и как повышает цены. Думаю, это будет влиять на рейтинги этих предприятий и позволит потребителю ориентироваться в ценах на продукцию", - отметил министр.-0-

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Теги
Колтович, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, общепит, цены
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