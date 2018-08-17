17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать 9% площадей зерновых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 17 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,851 млн га, что составляет 91% запланированной площади. Всего по стране намолочено более 4,9 млн т зерна при средней урожайности 26,6 ц/га. В 2017 году по состоянию на 17 августа аграрии намолотили более 6 млн т зерна.

Уборочная кампания завершается в Брестской области: там убрано 98% посевных площадей. В Минской области урожай собран с 95,7% площадей, в Гродненской - с 95,5%, в Гомельской - с 90,3%. В Могилевской области работы завершены на 84,1% посевных площадей, в Витебской - на 79,6%.-0-