24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано более половины площадей картофеля. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
Картофель убран с 16,2 тыс. га (54,3% к плану), накопано 467,2 тыс. т. Урожайность составляет 287,6 ц/га. С половины площадей уже убрана и кукуруза. Зерна кукурузы намолочено 503,6 тыс. т (урожайность выше прошлогодней - 82,5 ц/га против 60,7 ц/га).
Сахарную свеклу собрали с 24,6% площадей, накопано более 1 млн т. Урожайность сложилась на уровне 424,9 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,2% против 15,32%.
По данным Минсельхозпрода, озимые зерновые посеяны на 73,5% запланированных площадей (962,1 тыс. га).-0-
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