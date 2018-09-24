24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано более половины площадей картофеля. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Картофель убран с 16,2 тыс. га (54,3% к плану), накопано 467,2 тыс. т. Урожайность составляет 287,6 ц/га. С половины площадей уже убрана и кукуруза. Зерна кукурузы намолочено 503,6 тыс. т (урожайность выше прошлогодней - 82,5 ц/га против 60,7 ц/га).

Сахарную свеклу собрали с 24,6% площадей, накопано более 1 млн т. Урожайность сложилась на уровне 424,9 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,2% против 15,32%.

По данным Минсельхозпрода, озимые зерновые посеяны на 73,5% запланированных площадей (962,1 тыс. га).-0-