Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июля 2018, Пт
+20°C
Малооблачно EUR 2.2898
USD 1.9706
RUB 3.1632
Главное
Александр Лукашенко На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Политика
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Совет ЕЭК поручил доработать договор об общем электрорынке ЕАЭС
22:00 Экономика
Совет ЕЭК поручил разработать модель трансграничного оборота данных в ЕАЭС
21:58 Экономика
В ЕАЭС реализуют пилотный проект по маркировке табачных изделий
21:57 Экономика
Кевин Андерсон стал первым финалистом Уимблдона, выиграв полуфинал за 6 часов 36 минут
21:53 Спорт
Вологодские кружева и "Лунную ночь" Репина презентовали в фестивальном Витебске
21:50 Культура
Совет ЕЭК утвердил правила определения происхождения товаров из стран, не входящих в ЕАЭС
21:39 Экономика
В ЕАЭС разработают концепцию экосистемы цифровых транспортных коридоров
21:36 Экономика
В ЕАЭС намерены отрегулировать взаимное признание цифровых подписей
21:21 Экономика
Ярмоленко: важно сохранить атмосферу "Славянского базара"
21:14 Культура
Футболисты "Слуцка" уступили "Гомелю" на старте второго круга чемпионата Беларуси
21:07 Спорт
Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки
20:55 Экономика
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
20:43 Политика
Азаренко и Маррей пробились в финал микста Уимблдона
20:35 Спорт
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
20:12 Политика
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане
19:49 В мире
В Витебске пьяная компания похитила мужчину
19:33 Происшествия
Жительница Быховского района получила 8 лет колонии за избиение трехмесячного сына
19:28 Происшествия
Беларусь приглашает ЕЭК ООН к практическому содействию в создании сети нацкоординаторов по ЦУР
19:14 Политика
ГАИ в предстоящие выходные отработает трассы М1 и М3
19:07 Общество
В Пакистане от взрыва на предвыборном митинге погибли 70 человек
19:02 В мире
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В ЕАЭС намерены отрегулировать взаимное признание цифровых подписей

Экономика 13.07.2018 | 21:21
Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе намерены отрегулировать взаимное признание цифровых подписей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Совета ЕЭК.

"Вице-премьеры обсудили пять наиболее чувствительных проблем внутреннего рынка ЕАЭС в рамках комплексной работы по устранению препятствий во взаимной торговле между государствами - членами союза и по ряду из них приняли решения, отметили в ЕЭК. - Одним из наиболее чувствительных препятствий является отсутствие взаимного признания государствами ЕАЭС электронной цифровой подписи. Из-за этого возникают сложности с доступом потенциальных поставщиков к участию в закупках в электронном формате. Совет ЕЭК поручил Коллегии ЕЭК до 1 сентября этого года утвердить планы мероприятий, которые предусматривают взаимное признание изготовленных в соответствии с законодательством Республики Армения, Кыргызской Республики электронных цифровых подписей Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией по мере готовности перечисленных стран к признанию электронных подписей".

При этом параллельно продолжится работа по взаимному признанию электронной цифровой подписи между всеми государствами-членами в рамках формирования трансграничного пространства доверия

"Страны ЕАЭС также обеспокоены запретом на допуск ряда товаров, производимых их предприятиями, к государственным закупкам других государств-членов, - подчеркнули в пресс-службе. - Для решения этой проблемы Совет ЕЭК поручил государствам союза до 1 августа этого года направить в комиссию свои предложения о допуске товаров, в отношении которых установлен запрет участвовать в государственных закупках. После этого Коллегия ЕЭК до 1 сентября текущего года обсудит представленные предложения и доложит о выработанных решениях на очередном заседании Совета ЕЭК".

Еще одной чувствительной проблемой является применение Кыргызстаном минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Для обеспечения справедливой конкуренции Совет ЕЭК предложил правительству Кыргызстана до 1 октября этого года привести положения национальных правовых актов в соответствие с правом ЕАЭС.

По вопросу сохранения ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы Совет ЕЭК поручил Коллегии ЕЭК совместно со странами ЕАЭС провести до 1 октября инспекцию системы ветеринарного контроля Кыргызстана и представить ее результаты на очередном заседании Совета ЕЭК. Параллельно коллегия будет готовить предложения по расширению полномочий ЕЭК в сфере признания эквивалентности систем ветеринарно-санитарного контроля стран ЕАЭС.

"Участники заседания обсудили вопрос подписания пакета соглашений по принципам ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, а также применения обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, ввозимой из государств союза, - добавили в пресс-службе. - Члены Совета ЕЭК договорились комплексно подойти к решению этого вопроса и обсудить его с учетом представленных Коллегией ЕЭК возможных разногласий, которые препятствуют принятию технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".-0-

﻿
Теги
ЕАЭС, ЕЭК
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2898 BYN 2.286 BYN 2.3 BYN
USD
1.9706 BYN 1.968 BYN 1.973 BYN
RUB
3.1632 BYN 3.15 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
Все видео

Фотоновости

Определены финалисты XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске
Все фото

Инфографика

Итоги ЦТ-2018 На централизованное тестирование в Беларуси в 2018 году зарегистрировались 82,5 тыс. человек, из них 48% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег
Лукашенко вручил награду победителю детского конкурса на "Славянском базаре"
Политика
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
Происшествия
Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов
В Витебске пьяная компания похитила мужчину
Жительница Быховского района получила 8 лет колонии за избиение трехмесячного сына
Общество
Наталья Кочанова Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
ГАИ в предстоящие выходные отработает трассы М1 и М3
Расчеты беспилотных авиакомплексов ВС Беларуси впервые примут участие в АрМИ
Регионы
Во время встречи Минская область рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе ст. Минск-Южный
Спорт
Виктория Азаренко и Джейми Маррей. Фото Белорусской теннисной федерации Азаренко и Маррей пробились в финал микста Уимблдона
Кевин Андерсон стал первым финалистом Уимблдона, выиграв полуфинал за 6 часов 36 минут
Футболисты "Слуцка" уступили "Гомелю" на старте второго круга чемпионата Беларуси
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
Крупнейший в мире радиотелескоп MeerKAT введен в строй в Южной Африке
В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки
Культура
Евгений Курчич Белорус прошел в финал конкурса "Славянского базара"
Вологодские кружева и "Лунную ночь" Репина презентовали в фестивальном Витебске
Ярмоленко: важно сохранить атмосферу "Славянского базара"
В мире
Фото из Twitter В Пакистане от взрыва на предвыборном митинге погибли 70 человек
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане
При аварии поезда в египетской Гизе пострадали 55 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Пасмурная погода может нанести вред здоровью
iPhone "выжил" после падение из самолета
Немецкие ученые опровергли заблуждение о безопасности электронных сигарет
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия