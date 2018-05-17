Внесены изменения в положение о Торговом реестре Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в Положение о Торговом реестре Республики Беларусь и Положение об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 мая 2018 года №351, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного развития и торговли.

Постановлением из Положения о Торговом реестре исключены нормы, предусматривающие ежегодное (до 1 апреля) предоставление сведений о розничном и оптовом товарообороте, а также согласование режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю без (вне) торговых объектов, в том числе интернет-магазинов.

Нельзя будет отказать во внесении сведений в Торговый реестр в случае создания нестационарных объектов розничной торговли и общественного питания, объектов общественного питания не в соответствии с перечнем мест размещения таких торговых объектов, разрабатываемым и утверждаемым соответствующим городским (включая Минский городской), районным исполнительным комитетом. Кроме того, изъяты нормы, предусматривающие отказ от использования для создания объектов розничной торговли и общественного питания недвижимого имущества не по назначению, определенному в правоустанавливающих и технических документах, а также наличия в заявлениях сведений о несоответствии заявленных условий деятельности требованиям, установленным законодательством об осуществлении торговли и (или) общественного питания.

В целях снижения административной нагрузки на субъектов хозяйствования расширен перечень случаев, при которых сведения удаляются из Торгового реестра на основании информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Документом оптимизирован состав сведений Торгового реестра. Исключены пункты, в которых указывались методы продажи товаров; площадь торгового зала розничного торгового объекта; складская площадь оптового торгового объекта; назначение объекта недвижимого имущества, используемого для создания торгового и объекта общественного питания, расположенных в капитальном строении (здании, сооружении); право владения и (или) пользования объектом недвижимого имущества, используемым для создания торгового и объекта общественного питания, расположенных в капитальном строении (здании, сооружении); номер и дата выдачи разрешения на создание рынка, наименование органа, выдавшего разрешение на создание рынка; количество торговых и объектов общественного питания, размещенных на территории рынка. Не нужно будет обозначать номер факса, доменное имя интернет-сайта торгового и объекта общественного питания, торгового центра, рынка; информацию о руководителе торгового и объекта общественного питания, торгового центра, рынка; режим работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю без (вне) торговых объектов, в том числе интернет-магазинов. Исключаются сведения о состоянии торговли, в том числе: розничном товарообороте, включая продовольственные товары, оптовом товарообороте субъектов торговли, торговых объектов, интернет-магазинов за предыдущий финансовый год; удельном весе торговых сетей, перечень которых определяется Министерством антимонопольного регулирования и торговли, в общем товарообороте за предыдущий финансовый год; доле субъектов торговли, осуществляющих торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов (за исключением юридических лиц системы потребительской кооперации), в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год.

Кроме того, постановлением №351 внесены изменения в Положение об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов. Таким образом, сведения Торгового реестра не будут использоваться в качестве источника информации об объеме розничного товарооборота продовольственных товаров для расчета доли субъектов торговли. Теперь для расчета доли торговые организации должны использовать официальную статистическую информацию о розничном товарообороте продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов, которая ежегодно в начале июня публикуется на официальном сайте Национального статистического комитета.

В МАРТ напомнили, что в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 декрета №7 субъекты хозяйствования при ведении экономической деятельности в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения не представляют сведения о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь. При этом субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю посредством организации торговой сети или крупного магазина, самостоятельно рассчитывают свою долю в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год.

Постановление №351 вступает в силу 18 мая 2018 года. Указанные изменения обусловлены приведением нормативных правовых актов в соответствие с нормами декрета от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства".-0-