Автомобиль перевернулся на трассе Гомель-Минск, пострадали дети

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Renault Espace перевернулся на трассе Гомель-Минск, пострадали дети, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Могилевской области Светлана Зычкова.

ДТП произошло сегодня утром. В автомобиле с отдыха возвращались две семьи минчан - всего 7 человек.

Автомобиль съехал в кювет, после чего перевернулся на крышу. К счастью, водитель и все пассажиры остались живы, однако есть те, кто получил телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе дети. По предварительной информации, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Каких-либо препятствий на дороге не было, поэтому причиной аварии могло стать состояние водителя либо техническая неисправность автомобиля. Подтвердить или опровергнуть последнее можно только после проведения автотехнической экспертизы, которую предстоит провести экспертам Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в состав которой привлекались эксперты.-0-