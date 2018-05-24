24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла во второй половине дня 23 мая. Установлено, что 81-летний водитель "Мазды" двигался по улице Друтской райцентра и наехал на шестилетнего велосипедиста. "Мальчик двигался на детском велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части в сопровождении дедушки", - уточнили в УГАИ УВД.

В результате происшествия у ребенка диагностирован открытый перелом голени. Мальчика госпитализировали в Рогачевскую центральную райбольницу.-0-