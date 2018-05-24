24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла во второй половине дня 23 мая. Установлено, что 81-летний водитель "Мазды" двигался по улице Друтской райцентра и наехал на шестилетнего велосипедиста. "Мальчик двигался на детском велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части в сопровождении дедушки", - уточнили в УГАИ УВД.
В результате происшествия у ребенка диагностирован открытый перелом голени. Мальчика госпитализировали в Рогачевскую центральную райбольницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3425 BYN
|2.338 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.2464 BYN
|3.241 BYN
|3.255 BYN