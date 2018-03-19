"Беларуськалию" возместили ущерб в Br138 тыс. после проверки УБЭП

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалию" возместили ущерб в Br138 тыс. после проведения оперативно-проверочных мероприятий УБЭП, в ходе которых были выявлены нарушения, сообщил БЕЛТА начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Сотрудники УБЭП выявили нарушения при производстве работ одним из подрядчиков на объекте "Петриковский горно-обогатительный комбинат. 2-я очередь". В результате принятых мер инвестору строящегося объекта - ОАО "Беларуськалий" - возмещен причиненный ущерб.

Речь идет об этапе работ, связанных с установкой свай строящегося объекта, в процессе чего использовались теряемые наконечники. Подрядная организация представила этот элемент как продукцию собственного производства весом 35 кг, подтвердив это соответствующими сертификатами качества и другой технической документацией. Однако сотрудники УБЭП выяснили, что при установке свай использовались несколько иные наконечники. Они были заказаны подрядчиком у сторонней организации. Вес каждого наконечника был легче заявленного на 15 кг, что существенно снижало их стоимость. К проверке подключили специалистов Госкомитета судебных экспертиз, их заключение подтвердило эти подозрения.

В результате выяснилось, что управляющий подрядной организации путем обмана заказчика, в нарушении договоренностей организовал процедуру закупки наконечников у сторонней организации. Был выбран фактический поставщик продукции, которая не соответствовала условиям, предусмотренным в проектно-сметной документации. Эта продукция была использована при производстве работ без учета ее меньшей стоимости. Ущерб, причиненный ОАО "Беларуськалий", насчитывается в Br138 тыс. Эта сумма учтена во взаиморасчетах с подрядчиком в пользу соледобывающего гиганта. Таким образом, результаты проверки сотрудников БЭП способствовали возмещению вреда экономическим интересам госпредприятия, осуществляющего крупный инвестпроект.

Бывшее должностное лицо подрядной организации подозревают в причинении имущественного ущерба. В его отношении возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Нарушения при производстве строительных работ на этом объекте сотрудники УБЭП УВД выявили не впервые. Ранее в ходе мероприятий по контролю за расходованием денежных средств ОАО "Беларуськалий" были установлены факты завышения стоимости работ. В результате принятых мер госпредприятие сэкономило Br78 тыс.-0-